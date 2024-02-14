أحمد جودة - القاهرة - حقق حلمك مع دخون الإماراتية.. سجل الآن في مسابقة دخون+ وتعرف على شروط الاشتراك في مهرجان دخون dkhoonemirates

يتنافس العديد من الأشخاص في الإشتراك بمسابقة دخون الإماراتية التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث إن ذلك جاء بعد فتح باب التقديم لهذه المسابقة والفوز بجوائز قيمة تقدمها الشركة أمام جميع المتقدمين والرابحين في هذه المسابقة بهذا الموسم، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية وشروط والإشتراك في المسابقة.

كيف اشترك في مسابقة دخون الاماراتية



هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإشتراك في مسابقة دخون الاماراتية، كما على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مسابقة دخون الإماراتية الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم القيام بإدخال بيانات المتقدم أو المشترك.



وعليه يُرجى القيام بإدخال رقم الفاتورة مع إرفاق رقم الهاتف.

ليتم الضغط على زر “إرسال الطلب”.

وسيتم إرسال رسالة نصية بعد فحص جميع الطلبات المقدمة.

شروط الإشتراك في مسابقة دخون الإماراتية

حتى يتم قبول المتقدم في مسابقة دخون الإماراتية لا بد من انطباق الشروط الأتيه على المتقدم:-

أن يكون المتقدم إمارتي الجنسية.

أن يقوم بنشر هشتاج الـ ” #مهرجان_دخون_الإمارات” على سائل التواصل الاجتماعي.

يجب ان تتخطى فاتورة المبيعات الحد المطلوب لقبول المتقدم في المسابقة.

إرفاق إيصال المشتريات للعمل على مراجعته.

الموافقة على كافة الأحكام والشروط المفروضة من قبل القائمين على المسابقة.