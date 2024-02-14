نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير جازان يرعى افتتاح مؤتمر جازان الدولي الأول لأبحاث البن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة اليوم، حفل افتتاح مؤتمر جازان الدولي الأول لأبحاث البن، الذي تنظمه جامعة جازان بفندق جراند ميلينيوم، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي الذي تستضفه المنطقة حاليًا.

وأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن المؤتمر يأتي امتدادًا لجهود الجامعة في صناعة التقدم والتنمية في المملكة، مشيرًا إلى دور المؤتمر في تعزيز دور منطقة جازان الاقتصادي بجعلها منصة لإنتاج البن السعودي، كما أن مشاركة نخبة من الباحثين والمختصين الدوليين والمحليين يسهمون بأفكارهم وأبحاثهم وابتكاراتهم في إثراء 5 جلسات علمية، وعدد من الورش التدريبية والفعاليات المصاحبة، تزامنًا مع تنظيم المكتب الإستراتيجي لمنطق جازان للمعرض الدولي للبن السعودي، ليكون نقطة تحول بحول الله في نمو اقتصاد المنطقة وتنمية إنسانها انطلاقًا من رؤيتنا السعودية 2030.

واستعرض دور الجامعة في تطوير زراعة البن بوصفها أول جهة في السعودية تبادر بالعمل على تنفيذ هذه المهمة والتي انطلقت بداياتها منذ عام 2015 وحتى اليوم، وذلك عبر تنفيذ العديد من المشاريع البحثية كان منها مشروع تحديد الأصول الوراثية للبن المحلي، ومشروع تحسين كفاءة استعمال المياه ومقاومة الجفاف والملوحة، ومشروع تقييم التنوع الوراثي للبن في جنوب غرب المملكة، ومشروع بحثي حول تسويق منتجات البن، وغيرها من المشاريع التي كان من نتائجها جمع 70 سلالة من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ووضع بصمة وراثية لأصناف البن السعودي.

وأضاف الدكتور القحطاني أن المؤتمر الدولي يأتي تتويجًا لجهود سنوات من البحث العلمي، وتدريب المزارعين ودعمهم وإجراء الدراسات والمسوحات الميدانية التي قامت بها الجامعة، في مجال زراعة البن والتي تُكمله اليوم جهودُ مؤسسات وطنية، لنتشارك معا مسؤولية النهوض بتطوير صناعة البن التي هي مكون مهم في ثقافتنا وأصالتنا ولتكون رافدًا للاقتصاد السعودي عبر التوسع في إنتاج البن وتصديره.

بعدها شاهد سمو نائب أمير منطقة جازان والحضور فيلمًا وثائقيًا عن جهود جامعة جازان البحثية في تطوير زراعة البن.

بعد ذلك ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين كلمة اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر أكد من خلالها حرص الجامعة على دعوة الباحثين المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية محليًا ودوليًا، لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتصلة بتطوير زراعة وتنميته، وبما يعزز من استدامته وازدهار مستقبله وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية، مبينًا أن المؤتمر يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من أهم المعاهد العالمية المتخصصة في أبحاث ودراسات وتطوير النظم الزراعية، كمعهد أبحاث البن في جمهورية كينيا (CRI) ومركز جيما للبحوث الزراعية بجمهورية إثيوبيا، وكذلك معهد المناطق القاحلة بالجمهورية التونسية.

وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد المشاركين والمتحدثين في المؤتمر