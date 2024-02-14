نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول الدفعة الأولى من الخيل المشاركة في "كأس السعودية 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حطت في مطار الملك خالد الدولي، الدفعة الأولى من الخيل المشاركة في "كأس السعودية" 2024، والتي نقلتها شركة ناقل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة في لوجستيات نقل الخيل، تمهيدًا لمشاركتها في بطولة "كأس السعودية"، التي ينظمها نادي سباقات الخيل، يومي 23 و24 فبراير الحالي على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في العاصمة الرياض.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقل الدكتور عدنان بن إبراهيم المزروع، أن شركة ناقل تطبق لوجستيات الطرف الرابع "4 PL"، في نقل الخيل المشاركة في "كأس السعودية" من دولها إلى الرياض، حيث وجهتها الأخيرة في نادي سباقات الخيل، مشيرًا إلى أن لوجستيات الطرف الرابع، تقوم على تنظيم وإدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الخاصة بنقل الخيل بشكل كامل، وتتضمن عددًا كبيرًا من الخدمات والمزايا المقدمة، من بينها المتعلقة بالجوانب القانونية، والدعم التشغيلي الاحترافي، وتوفير ساسة محترفين، وأطباء بيطريين أثناء النقل وفي الحجر الصحي.

وبيّن المزروع أن شركة ناقل تنقل الخيول المشاركة في "كأس السعودية" في طائرات شحن، مجهزة بكبائن أو إسطبلات تضمن سلامة وراحة الخيول، وتوفر سائس جوي محترف لكل رحلة، لمرافقة الخيول على متن الطائرة، ورعايتها والإشراف على مدرج المطار عند المغادرة والوصول.

وأعرب عن فخر شركة ناقل بالإسهام للعام الثاني على التوالي في بطولة "كأس السعودية"، أغلى سباق للخيل في العالم، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة لتنظيم البطولات الرياضية العالمية.

من جانبه، أفاد مدير مشروع نقل الخيل في شركة ناقل المهندس عبدالمجيد القريني، أن عدد خيل الدفعة الأولى 10 خيول، وهي قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن شركة ناقل وقّعت مع نادي سباقات الخيل في 29 ديسمبر 2022، اتفاقية شراكة إستراتيجية لتكون الشريك الإستراتيجي لإدارة وتنظيم نقل الخيل اللوجستي لمواسم "كأس السعودية" طوال 5 أعوام؛ بهدف تطوير وتوطين الخدمات اللوجستية الخاصة بالخيل، وتحقيق أعلى استفادة من التجارب والممارسات والمعرفة العالمية في هذا المجال ونقلها محليًا