نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع وزارة الرياضة بتبوك ينظم بطولة الألعاب الإلكترونية والبلياردو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت بمدينة تبوك اليوم، بطولة الألعاب الإلكترونية والبلياردو، والتي نظمها فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بمشاركة أكثر من 50 لاعبًا ولاعبة.

وجاءت النتائج في البطولة على النحو التالي: في لعبة البلياردو عن فئة (شباب) حصل على المركز الأول نواف بن حسين البدراني، ووليد بن صويلح العنزي، وفي بطولة البلياردو (نساء) حصلت على المركز الأول منار نايف البلوي، ونوت خلف البلوي، وفي بطولة الفيفا حصل خالد حكمي، وخالد الحربي على المركز الأول.

وأوضح فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك عبدالعزيز بن محمد بن عبود، أن هذه البطولة جاءت لتؤكد حرص الوزارة على تعزيز مبادئ وقيم الرياضة للشباب والرياضيين، وزيادة مستوى الأداء بما يسهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية، وإيجاد برامج رياضية مبتكرة لتوسيع قاعدة الممارسين لها من كافة فئات المجتمع، مبينًا أن البطولة التي احتضنها مركز نبراس الجوف الرياضي بمدينة تبوك؛ تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقدم المجتمعي، إلى جانب دعمها لأنماط الحياة الإيجابية، التي تساعد في الحفاظ على اللياقة الفكرية والعقلية لممارسيها