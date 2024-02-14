النصر يكسب الفيحاء بهدف في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - كسب فريق النصر نظيره الفيحاء بهدف دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024.

سجل هدف النصر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

ويلتقي الفريقان مجددًا في مواجهة الإياب لدور ثمن النهائي على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في الـ 21 من فبراير الجاري