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النصر يكسب الفيحاء بهدف في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - كسب فريق النصر نظيره الفيحاء بهدف دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024.
سجل هدف النصر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.
ويلتقي الفريقان مجددًا في مواجهة الإياب لدور ثمن النهائي على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في الـ 21 من فبراير الجاري

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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