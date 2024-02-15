انت الأن تتابع خبر أبرز فعاليات يوم التأسيس السعودي وعروض ضخمة منتظرة| وإجازة 3 أيام متتالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ الكشف عن فعاليات وعروض يوم التأسيس السعودي بصورة كبيرة في الوقت الحالي، حيث أصبح هناك أيام قليلة فقط تفصل بيننا وبين موعد يوم التأسيس السعودي، خاصةً أن مثل هذه المناسبة لا يمكن تفويتها، فهي مناسبة وطنية مشرفة عندما تم تأسيس الدولة السعودية للمرة الأولى لذلك يكون من الضروري الاحتفال.

أبرز فعاليات يوم التأسيس السعودي

من منطلق الحرص على تحقيق كافة الأهداف الخاصة بيوم التأسيس السعودي يتم طرح عدد من العروض والطقوس، خاصةً أن هذه الأمور توضح الثقافة الخاصة بالمجتمع السعودي والتي تتمثل فيما يلي:

يتم تزيين جميع المباني والشوارع والمعالم الوطنية السعودية بالزينة السعودية المميزة.

إضاءة الشوارع والميادين بالكامل في هذه المناسبة.

استعمال الشعارات الوطنية والأعلام في كل مكان من أجل التزيين.

تنظيم مجموعة من الاحتفالات العامة والعروض داخل جميع مدن المملكة سواء فنية أو ثقافية أو جوية.

يتم إطلاق عدد من العروض الضوئية والألعاب النارية.

يعمل جميع السعوديين على ارتداء الزي التقليدي من الثوب السعودي الأبيض للرجال والعباءة السوداء للنساء.

تكثر التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء من أجل تبادل المباركات والتهاني.

الحرص على الذهاب لزيارة المعارض والمتاحف.

3 أيام متتالية إجازة

يعتبر يوم التأسيس إجازة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات، وتوافق يوم الخميس 22 فبراير، بالاضافة إلى يومي الجمعة والسبت 23 و24 يومي العطلة الأسبوعية، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازة المتتالية 3 أيام.

عروض ضخمة