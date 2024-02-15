نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر المجتمع الدولي من تزايد العدوان الإسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المجتمع الدولي، من الأثر الوخيم الذي ينتج عن تزايد واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناشد المدير الإقليمي للجنة الدولية في الشرق الأوسط فابريزيو كاربوني كل من له تأثير على العدوان الإسرائيلي، بالعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية وتوفير الضروريات الأساسية للحياة في رفح المكتظة بالسكان، مشيرًا إلى أنه أصبحت الحياة على المحك لعدد لا يحصى له من الناس.

وأكد أن القانون الدولي يحظر التهجير القسري والهجمات العشوائية واستهداف المدنيين وقتلهم أو إصابتهم، مشيرًا إلى أن البيانات والتقارير والضربات العسكرية المستمرة من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت عن مرحلة جديدة من العدوان.

وأوضح أن غزة قد عانت على مدى أربعة أشهر من عدوان المحتل الإسرائيلي، مبينًا أن العديد من الأشخاص فرو إلى الجنوب حيث يعيش 1،5 مليون شخص على أقل من 20% من مساحة القطاع (نحو 60 كيلومترًا مربعًا) واليوم أصبح النازحون يبحثون عن أي مساحة تسمح لهم بإقامة خيمة بدائية رغم النقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية والأمان