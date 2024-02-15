نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التحالف الآسيوي يوقعان اتفاقية تمويل لدعم أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - بمقر المؤسسة في جدة اليوم، بالتعاون مع بنك التحالف الآسيوي اتفاقية تمويل خط التجارة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتمكين ودعم التقدم الاقتصادي في أوزبكستان.

وستقوم المؤسسة بموجب الاتفاقية إلى تقديم خط تمويل بقيمة 10 ملايين دولار؛ بهدف تلبية متطلبات التمويل التجاري مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسلطت المؤسسة الضوء على أهمية هذه الاتفاقية، وقالت: "أن هذا يعكس التزامنا الطويل الأمد بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوزبكستان وتعزز هذه الاتفاقية تفاني المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم القطاع الخاص في أوزبكستان".

يشار إلى أن خط تمويل التجارة سيلبي احتياجات تمويل الاستيراد وما قبل التصدير لعملاء القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تقديم الأموال بموجب هيكل المرابحة بما يضمن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية