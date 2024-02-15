انت الأن تتابع خبر "الضمان الاجتماعي" أحذر عدم تسجيل هذا التابع يؤثر علي أهلية الضمان.. قرار نهائي بشأن إضافة بعض التابعين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الضمان الاجتماعي هو واحدة من مصادر الدخل الشهري الثابت لكل من تنطبق عليه شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وبالفعل يستفيد الالف من إلاسر والتابعين من الضمان شهريا دون أي مشكلات، ولكن بين الحين والآخر توجة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض القرارات الواجب اتباعها لتجنب ايقاف أو منع الضمان عن بعض المستفيدين، وأكد الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية اليوم أهمية إضافة السجين التباع، حيث إن تجنب إضافة السجين يؤثر علي أهلية الاستحقاق، وذلك وفق أهم شروط الضمان وهو إضافة جميع التابعين.

الضمان الاجتماعي المطور 1445

بشكل عام تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي التأكد من أن الضمان الاجتماعي المطور يقدم فقط للمستحقين، وذلك لضمان عدم هدر الأموال او تقديمها لمن لا يستحقها، وخاصة بعد أن تم زيادة معاش الضمان للأسر المستفيدة، حيث إن العائل الأساسي أصبح يتسلم معاش شهري 1320 ريال بعد أن كان المعاش 1100 ريال، فيم يحصل كل فرد تابع علي 660 ريال بدلا من 550 ريال، وفي هذا الصدد نجد أن الوزارة تعمل علي تقليص احتمال وجود مستفيدين غير منطبقة عليهم الشروط.

كيف يتم إضافة السجين في الضمان الاجتماعي المطور

بعد تأكيد أهمية إضافة السجين كتابع فى الضمان الاجتماعي المطور 1445، نوضح لكم آلية إضافة السجين، حيث يتوجب أتباع تلك الخطوات

قم بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اختر ملف الأسرة.

عند كتابة الملف يتم إضافة السجين ضمن التابعين للعائل الأساسي.

قم بتأكيد طلب الإضافة.

هل يتوجب علي السجين تأكيد التابعية

لا، في حالة أتباع إجراءات إضافة السجين كما هو موضح مسبقا، ليس هناك اي حاجة إلى تأكيد تابعية السجين بنفسة، فقط تام إضافة السجين من قبل الأسرة، ويتم تتبع حالة السجين شهريا من قبل الجهات المختصة مع الجهات ذات العلاقة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

اذا كنت من مواطني المملكة العربية السعودية وترغب في صرف معاش شهري بقيمة 1320 ريال، فقط تحقق من تطابق الشروط والأحكام وقم بإتباع تلك الخطوات حتي تكن من مستفيدي الضمان