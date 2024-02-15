نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر الهاتف.. الاستعلام عن معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024 داخل المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعبِّر العديد من المواطنين عن رغبتهم في الاطلاع على كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم لوحة المركبة في عام 2024، بهدف تجنب أي عواقب مالية ناتجة عن تأخير في تسديد هذه المخالفات.

وذلك لأن وزارة الداخلية قد قدمت مجموعة من الخدمات المتعددة لأصحاب المركبات والسيارات في البلاد، حيث تمثل إحدى أهم هذه الخدمات إمكانية معرفة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة من خلال رقم لوحة المركبة، والتي يمكن سدادها في الوقت المناسب لتجنب العواقب المالية. كما قد توفرت خدمة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا في حال عدم ارتكابها من قبل الفرد.

الاستعلام عن معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024

حيث قامت وزارة الداخلية المصرية بتوفير خدمة إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024 للمواطنين عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الضغط على قائمة (خدمات المرور) الذي موجود على الصفحة الرئيسية.

اختيار ايقونة (استعلام عن مخالفات المرور)، وذلك ضمن الخدمات المتوفرة الأخرى.

الضغط على اختيار أيقونة (الاستعلامات).

ثم القيام باختيار خيار (مخالفات رخص المركبات).

ثم قيام الفرد بدخول رقم رخصة السيارة الشخصية.

ثم الضغط على أيقونة (إجمالي المخالفات).

سيتم ظهور قيمة مبلغ المخالفات المستحق السداد بالكامل.

طريقة عمل تظلم المخالفات المرور 2024

في حالة إذا قام المواطن صاحب السيارة بالاستعلام من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ووجد أن عليه مخالفة غير مستحقة فإن في هذه الحالة مسموح على المواطن أن يقدم على طلب التظلم على تلك المخالفات، ويمكن ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التالية: