نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجراءات التقديم لبرنامج "مسؤول إدارة الكوارث" داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتناول هذا المقال إجراءات التقديم لبرنامج "مسؤول إدارة الكوارث" في المملكة العربية السعودية. أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن إطلاق هذا البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين للمشاركة في إدارة الكوارث والحالات الطارئة.

طريقة التقديم على برنامج مسؤول ادارة الكوارث

بدأ التقديم على هذا البرنامج في اليوم الحادي عشر من شهر فبراير 2024 ويستمر حتى يوم 24 من شهر فبراير لعان 2024، ويستطيع المواطن التقديم على هذا البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة التخصصات الصحية من خلال هذا الرابط.

قم بإدخال حسابك الخاص، أو قم بإنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.

انقر فوق خدمات أفراد.

حدث برنامج إدارة الكوارث من القائمة الظاهرة أمامك.

سيتم ظهور صفحة بها كافة الشروط والتفاصيل، قم بالموافقة عليها عقب قراءتها.

انقر فوق اضغط هنا حتى تقوم بعملية التقديم.

قم بإدخال جميع المعلومات والبيانات في خانات الاستمارة الخاصة بالتقديم، ومن هذه البيانات الاسم، رقم الجوال، الخبرات والمؤهلات الأكاديمية.

قم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط فوق إرسال طلب.

بهذا يتم إرسال طلب التقديم، وسوف يتلقى مقدم الطلب رسالة على رقم الجوال المسجل تفيد باستلام الطلب، وفي حالة قبول المتقدم يتم التواصل معه لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

الشروط اللازمة للتقديم في برنامج إدارة الكوارث

تم وضع عدة شروط من قبل الهيئة الصحية بالمملكة العربية السعودية يجب توافرها في المتقدم لبرنامج إدارة الكوارث، وهذه الشروط هي كما يلي:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يمتلك عمل آخر.

أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة بكالوريوس في أي تخصص من تخصصات الخدمات الطارئة الطبية أو تخصصات الإدارة الصحية.

أن يكون المتقدم مصنف من الهيئة في التخصصات الخدمات الصحية أو الإدارة الطبية.

سريان التسجيل المهني للمتقدم أو انتهاؤه عقب شهر سبتمبر 2022.

والأوراق المطلوبة للتقديم هي السجل الأكاديمي إذا كان المعدل التراكمي غير موجود في الشهادة، شهادة البكالوريوس والمعادلة الخاصة بشهادة البكالوريوس في حالة إصدار الشهادة من خارج السعودية.