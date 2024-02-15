لتسجيل على موسم الحج 1445-2024 حجاج الداخل نظام باقات

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أحمد جودة - القاهرة - وزارة الحج السعودية هي المسؤولة عن تنظيم ركن الحج في المملكة العربية السعودية. تقوم الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة لملايين الحجاج الذين يزورون البلاد سنويًا خلال موسم الحج. ومن أجل تسهيل وتحسين عملية التسجيل والخدمات المقدمة للحجاج، تم تطوير نظام "باقات" لحجاج الداخل.

نظام الباقات يعتبر نقلة نوعية في التسجيل وتنظيم عملية الحج، حيث يتيح للحجاج الداخل الاختيار من بين عدة باقات تتضمن خدمات مختلفة. تتضمن الباقات ترتيبات السفر، وإقامة الفنادق، والوجبات الغذائية، والترتيبات النقل، وخدمات الرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تُلبي احتياجات الحجاج.

وبفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار، يتم تنظيم هذه الخدمات عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الحج السعودية. يقدم الموقع الإلكتروني للوزارة تفاصيل حول الباقات المتاحة ومكوناتها، وكيفية التسجيل واختيار الباقة المفضلة وتقديم البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل.

يتمثل هدف وزارة الحج السعودية في توفير تجربة حج متميزة وسلسة للحجاج، حيث يمكنهم الاستمتاع برحلتهم الروحانية دون القلق من الترتيبات اللوجستية. وبفضل نظام الباقات، يتمكن الحجاج الداخل من اختيار الخدمات التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم.

باختصار، من خلال نظام الباقات المبتكر، تسعى وزارة الحج السعودية إلى تبسيط وتحسين عملية التسجيل ومنح الحجاج الداخل تجربة حج يتسم بالراحة والسهولة. يعتبر هذا النظام تطورًا هامًا في قطاع الحج ويسهم في تلبية احتياجات الحجاج ورفاهيتهم خلال رحلتهم الدينية.

التسجيل على موسم الحج 1445-2024

نظرًا للحال الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الحروب الأخيرة، أعلنت وزارة الحج السعودية أن تخفض من قيمة رسوم الحج عن السنة الماضية، لكي تتيح فرصة أكبر للراغبين في تأدية المناسك للموسم الجاري، مما أكدت الوزارة أن خصصت موقع إلكتروني للتسجيل لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين،، حيث تأتي عملية التسجيل حسب الباقة التي يختارها المواطن والتي تأتي أسعارها على النحو التالي

سعر الباقة الأولى تبلغ قيمتها نحو 10366.10 ريال سعودي.

كما يصل سعر الباقة الثانية لموسم الحج نحو 8092.55 ريال سعودي.

كما أن قيمة الباقة الثالثة 13265.25 ريال سعودي.

ويصل سعر الباقة الرابعة من 3984.75 ريال سعودي.

رابط التسجيل في موسم الحج 1445 حجاج الداخلي