نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض يوم التأسيس جوالات بالسعودية وأفضل الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد عروض يوم التأسيس هي واحدة من أكثر الأمور التي ينتظرها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية؛ حتى يتمكنوا من استغلال تلك الفرصة في شراء ما يريدونه مقابل الحصول على خصومات على الأسعار الرئيسية، حيث أنه من الممكن أن تصل تلك الخصومات إلى نسب كبيرة، مما يساعدهم على توفير الكثير من الأموال.





عروض يوم التأسيس جوالات

هناك الكثير من العروض التي تقدم بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس، والذي يكون بدايةًمن يوم الخامس عشر من فبراير حتى يوم التاسع والعشرون من شهر فبراير، وذلك وفق ما قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التجارة السعودية، ويكون ذلك من أجل تشجيع كافة المتاجر والشركات سواء غير المعروف منها أو الكبيرة للمشاركة في الاحتفال بيوم التأسيس في السعودية من خلال تقديم العروض والتخفيضات، فيكون يوم الثامن من فبراير هو اليوم الذي يتم فيه طلب ترخيص التخفيضات السنوية التي يترقبها كلًا من المواطنين والمقيمين.

عروض يوم التأسيس

ومن بين تلك العروض التي تقدم هي العروض على الجوالات، ومنها هاتف أبل 15 برو ماكس 256 جيجا بايت بسعر 5479 ريال سعودي أي بخصم نسبة 3.86%، وكذلك هاتف سامسونج جالاكسي إس 24 الترا بسعر 5399 ريال سعودي، وهاتف أبل أيفون 15 128 جيجا بسعر 3349 ريال سعودي، وهاتف أبل أيفون 13 128 جيجا بايت بسعر 2349 ريال سعودي، وهاتف أبل أيفون 12 128 جيجا بايت بسعر 2199، وغيره من العروض الأخرى التي تقدم.

المتاجر المشاركة في عروض يوم التأسيس

هناك الكثير من المتاجر والشركات التي تدخل في المشاركة ضمن عروض يوم التأسيس في السعودية، والتي تبدأ فيها الخصومات التي يقدمونها من خصم بنسبة 22% حتى خصم بنسبة 70%، ومن المتاجر المشاركة متجر نون واكسترا وساكو وجرير وهيرفي والطازج وماكدونالدز السعودية وهاف مليون وستاربكس ودانكن وبارنز والمنيع ودرعة للعطور والعربية للعود وشي أن وامازون السعودية وأوناس وسيفورا.

بالإضافة إلى العروض والخصومات الخاصة بالشركات، ومنها شركات الطيران، والتخفيضات المقدمة على الرحلات الداخلية والخارجية، وكذلك تخفيضات شركات السيارات، بالإضافة إلى عيادات التجميل، وخصومات الاشتراكات الصحية وصالات الرياضة، وكذلك الخصومات المقدمة على المعدات الرياضية، وغيره من العروض الأخرى المقدمة من الشركات الصغيرة والكبيرة.