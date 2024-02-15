نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة ‎سبب حجب تطبيق three بقرار من السلطات السعودية والبدائل المتاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية البحث عن ‎سبب حجب تطبيق three، والناشطين هناك، بالشكوى ضد سياسة تطبيق three حيث يرون أنه يقوم بنشر الرذيلة، والفاحشة وخاصة بين المراهقين في المجتمع السعودي، وقد تم تداول رسائل التحذير من هذا التطبيق على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى استجابة الحكومة السعودية ويجب تطبيق three.

‎سبب حجب تطبيق three

هناك العديد من الأسباب التي جعلت الكثير من المواطنين وخاصة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يطالبون بحجب تطبيق three، وسوف نوضحها فيما يلي:

يعرض هذا التطبيق خصوصية الأفراد للانتهاك، لأنه يعمل على جمع البيانات الشخصية للمستخدمين دون أخذ إذن واضح.

يحتوي التطبيق على مقاطع منافية للآداب العامة مثل مقاطع العنف، والإباحية ولهذا قامت الحكومة السعودية بحجب تطبيق three.

ينتهك هذا التطبيق قيم المجتمع السعودي عن طريق تقديم محتوى مخالف لتلك القيم.

وتلك الأسباب كانت كفيلة لأن تستجيب الحكومة السعودية لطلب المواطنين السعوديين بحجب التطبيق يوم الأحد الموافق 11 فبراير عام 2024م، والاقتصادية تلك الخطوة من وزارة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات، إشادة واسعة حيث كان الهدف الحفاظ على الشباب السعودي وتحصينه من مثل هذه التطبيقات الغير لائقة.

معلومات عن تطبيق three

يستخدم تطبيق “three” في البث والمباشرة، وإجراء المحادثات، من خلال وإنشاء مقاطع فيديو والقيام بتحميلها ومن ثم مشاركتها مع اشخاص اخرين، كما يمكن من خلال تطبيق three مشاهدة مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها بواسطة أشخاص آخرين.

تطبيق three هو أحد التطبيقات المجانية، وهو متاح تحميله على الهواتف الذكية بكافة أنظمة التشغيل المتاحة، ويستخدم هذا التطبيق في أكثر من 100 دولة حول العالم، كما أنه له شعبية كبيرة، حيث أنه يتيح إنشاء غرف خاصة للدردشة الصوتية وكذلك المرئية.

تطبيقات بديلة لتطبيق three

نجد أن هناك العديد من التطبيقات البديلة لتطبيق three المتاحة للاستخدام في المملكة العربية السعودية، وهي كما سنذكرها فيما يلي: