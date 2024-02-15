نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1445 … والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدة وظائف شاغرة في مختلف المدن السعودية، بما في ذلك جدة ومكة المكرمة، خلال موسم العمرة لعام 1445. تشمل الوظائف المتاحة مراقبين للحج والعمرة، فنيين ميكانيكيين، خدمة عملاء، سائقين، ومهندسين. يمكن للراغبين في التقديم الوصول إلى الوظائف المتاحة من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة.

يفتح التقديم أمام الجميع ابتداءً من 14 فبراير 2024، حتى 17 فبراير 2024. يشدد الإعلان على ضرورة توفر بعض الشروط للمتقدمين، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلًا على الثانوية العامة فأعلى.

يجب أيضًا أن يكون لديه رخصة قيادة صالحة إذا كان يقدم لوظيفة سائق، ويجب ألا يقل عمره عن 22 عامًا وألا يتجاوز 45 عامًا.

للتقديم، يمكن للمهتمين اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة الحج والعمرة من خلال الرابط المُعلن عنه.

2. اختيار الوظيفة المرغوبة والضغط على "عرض وتقديم".

3. استعراض الشهادات المطلوبة والمتطلبات الوظيفية.

4. النقر على "قدم الآن".

5. التسجيل على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة.

6. الضغط على "تسجيل".

يتوجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التي سيخضعون لها بعد التقديم للحصول على الوظيفة المطلوبة.