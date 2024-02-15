نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليوم الخميس، الموافق 15 فبراير 2024. من المتوقع استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع زخات من البرد ورياح نشطة تثير الغبار والأتربة في بعض المناطق، بما في ذلك الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وتتوقع أمطارًا متوسطة عمومًا في مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، مع اشتداد في الرياح السطحية في بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس في بعض المدن الرئيسية:

- في مكة، يتوقع هطول أمطار غزيرة، مع درجات حرارة تتراوح بين 22 درجة مئوية ليلًا و33 درجة مئوية نهارًا.

- المدينة المنورة قد تشهد أمطارًا متوسطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية ليلًا و30 درجة مئوية نهارًا.

- الرياض قد تتساقط أمطار خفيفة، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 درجة مئوية ليلًا و29 درجة مئوية نهارًا.

- في جدة، توقع هطول أمطار رعدية، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 درجة مئوية ليلًا و30 درجة مئوية نهارًا.

- الدمام قد تشهد ضبابًا، مع درجات حرارة تتراوح بين 16 درجة مئوية ليلًا و25 درجة مئوية نهارًا.

- في أبها، يُتوقع هطول أمطار وضباب، مع درجات حرارة بين 12 درجة مئوية ليلًا و19 درجة مئوية نهارًا.

تشمل توقعات حالة الطقس في باقي المدن مجموعة متنوعة من الظروف الجوية، مع استمرار فرص هطول الأمطار في العديد من المناطق.