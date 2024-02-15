نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في دعم ريف 1445….. والشروط اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان عن فتح باب التقديم في برنامج دعم ريف 1445 من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية في المملكة العربية السعودية. يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للعاطلين عن العمل، خاصةً في القطاع الزراعي.

إليكم الشروط التي وضعتها الوزارة للتقديم في هذا البرنامج:

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك إقامة دائمة في المملكة.

- يجب ألا يكون لديه وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

- يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.

- يمكن للمتقدم الاستفادة من 3 برامج من برنامج دعم ريف.

- يجب ألا يتجاوز مقدار الدعم السنوي 54000 ريال سعودي.

- يجب أن يكون لديه حساب بنكي ساري ومسجل بإسمه على المنصة.

- يجب على المتقدم أن يلتزم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

للتقديم في برنامج دعم ريف 1445، يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم زيارة الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت واتباع الخطوات المبينة، بداية من إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة، مع رفع الأوراق والمستندات الضرورية، وفي النهاية، إتمام عملية التقديم بالنقر على "إرسال الطلب".