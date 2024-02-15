نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترغب وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في تعزيز الانتماء الوطني والوعي بالتاريخ من خلال تخصيص إجازة يوم التأسيس لجميع الطلاب والموظفين في مؤسسات التعليم.

يعقد الطلاب في هذا اليوم فعاليات تسلط الضوء على تأسيس المملكة وتعزيز الوعي بالتراث الوطني.

تعلن وزارة التعليم عن موعد إجازة يوم التأسيس السعودي للطلاب، والتي ستكون يوم الخميس 22 فبراير 2024. يشمل الإجازة جميع العاملين في القطاع التعليمي، سواء كانوا طلابًا أو إداريين، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية.

يأتي هذا اليوم كفرصة للتواصل مع التاريخ الوطني وتعزيز الانتماء للوطن.

بالإضافة إلى ذلك، ستمتد إجازة يوم التأسيس لتشمل يومي الأربعاء والخميس (13 و14 شعبان 1445)، مما يمنح الطلاب إجازة مطولة تستمر لمدة 5 أيام.

تتيح هذه الفترة للطلاب الاستراحة والمشاركة في الفعاليات التي تُقام في هذا اليوم.

يتزامن يوم التأسيس في الهجري مع 22 فبراير من كل عام، والإجازة تأتي بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، لتمنح الفرصة للطلاب للاستمتاع بفترة راحة والتواصل مع تاريخ بلادهم.