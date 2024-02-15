الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل أهالي محافظة الزلفي ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

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أحمد جودة - القاهرة - رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل أهالي محافظة الزلفي، ضمن برنامج جولة سموه التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وأعرب سموه في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة الزلفي والالتقاء بالأهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلا المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة في ما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.

وقال: أرجو أن نصل إلى المستوى المنشود لهذه المحافظة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تقديم ما فيه الخير لهذا الوطن وأبنائه جميعًا"، سائلا المولى عز وجل أن يعين الجميع لتقديم ما في وسعهم لخدمة هذه البلاد، شاكرًا أبناء المحافظة على جهودهم المبذولة.

وفور وصول سموه مقر الحفل - المقام في استراحة البلدية بالمحافظة -، عزف السلام الملكي، ثم بدأ بالقرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى محافظ الزلفي مسفر العتيبي كلمة رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة الزلفي والمراكز التابعة لها بزيارة سمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص الحكومة الرشيدة على توفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وقال: إن محافظة الزلفي كغيرها من مدن ومحافظات المملكة تحظى بالاهتمام والمتابعة، ويترجم ذلك ما سيتم تدشينه اليوم من مشاريع تُسهم في بناء وطننا العزيز وتواكب تطلعات قادته حفظهم الله.

وأشار إلى الانتهاء من جميع الإجراءات وتحقيق المعايير لاختيار الزلفي مدينة صحية، مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتوجيهاتهما وذلك يتطلب مزيدا من العمل، ومضاعفة الجهود للتميز في كل المجالات.

عقب ذلك دشن سموه، عددا من المشروعات بالمحافظة تضمنت وضع حجر الأساس لمشروع شارع الأمير فيصل بن بندر، ومشروع مركز محمد بن علي العبداللطيف لغسيل الكلى بمستشفى الزلفي العام، ومشروع أسواق الزلفي المركزية للخضار والفواكة واللحوم والدواجن بمساحة إجمالية تبلغ 7200م2، ومشروع كبري تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير فيصل بن بندر، ومشروع مبنى وقف الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة الرياض "إنسان"، ومشروع استراحة البلدية للاحتفالات بمساحة إجمالية 32500م2، ومشروع مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، ومشروع ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم في مركز علقة، ومشروع مبنى كلية طب الأسنان، ومشروع سد سمنان التدعيمي بطول 147 مترا، ومشروع استكمال طريق "الزلفي/الأسياح"، ومشروع مركز الفوزان للنساء والأطفال بمستشفى الزلفي العام.

ثم شاهد سموه، والحضور، عرضًا مرئيًا حول المشروعات التي تم تدشينها بالمحافظة.

بعدها ألقيت قصيدة ترحيبية، تلاها عرض مرئي للمنجزات بالمحافظة، وآخر حول مشروع روافد.

ثم قدم مجموعة من الطلاب والطالبات أوبريتًا ترحيبيًا بعنوان (الذكرى الخالدة) بمناسبة زيارة سموه للمحافظة، إثر ذلك تسلم سمو أمير منطقة الرياض لوحة تشكيلية من الفنانة أشواق الجيزاني.

وفي الختام أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ الزلفي وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي المحافظة