نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الشرقية: 500 ألف طالب وطالبة في انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى اليوم، 500 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بجميع مراحلها، اختباراتهم التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ، وفق خطة عمل متكاملة أعدتها الإدارة لتهيئة البيئة المناسبة.

وتفقد المدير العام للتعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي، سير الاختبارات وغرف ولجان الكنترول في عدة مدارس من مراحل دراسية مختلفة، واطلع على التقارير الواردة من جميع المكاتب على انتظام الطلبة في اختباراتهم.

من جهته أكد رئيس قسم الاتصال المؤسسي المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية الدكتور محمد الغامدي، أن إدارة التعليم بذلت جهودًا في التوعية والتهيئة عبر التواصل المباشر مع أولياء الأمور أو عبر الخطة الاتصالية التي نفذها قسم الاتصال المؤسسي، مشيرًا إلى دور خدمات الإرشاد النفسي بقسم التوجيه الطلابي من خلال الهاتف المخصص لتلقي الاستفسارات وطلبات الإرشاد النفسي والمهني فيما يتعلق بالاستعداد للاختبارات.

ومن جانب آخر نظم تعليم الشرقية اليوم، برنامجًا تدريبيًا عن القراءة الجهرية بعنوان "القراءة الجهرية ودور المعلمة خلال البرنامج اليومي"، بهدف تمكين معلمات رياض الأطفال من إعداد وتطبيق القراءة الجهرية بفعالية وكفاءة، واستهدف البرنامج 384 معلمة من مختلف مكاتب التعليم بالمنطقة، على أن يستمر ثلاثة أيام بإشراف مديرة إدارة الطفولة المبكرة فاطمة العتيبي