نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر أبحاث العمارة والتصميم والمنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بالرياض مارس القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم، مؤتمر الأبحاث في نسخته الأولى، والنسخة الثانية من المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم في مدينة الرياض بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي، من الفترة 6 - 9 مارس 2024.

ويأتي المؤتمر بعنوان " تهيئة المشهد لأبحاث العمارة والتصميم" لوضع أسس ورؤية واعدة في مجال الأبحاث لمختلف تخصصات القطاع.

كما يأتي المنتدى الأكاديمي بعنوان "التغيير: صياغة مستقبل تعليم العمارة والتصميم" لتعزيز برامج التعليم العالي لجميع تخصصات القطاع، وسد الفجوة بين المجال الأكاديمي والممارسة المهنية، حيث تتطلع هيئة فنون العمارة والتصميم إلى حضور مجتمع العمارة والتصميم من باحثين، وممارسين، وأكاديميين، وطلاب، ومختلف المهتمين لهذا الحدث من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/adc-conference.

ويهدف هذا الحدث لتعزيز التواصل بين مختلف شرائح مجتمع القطاع في مجالي الأبحاث والتعليم، وتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمخرجات القطاع من خلال خلق منصة فاعلة لدعم الباحثين والأكاديميين والمتخصصين، وتمكين التبادل المعرفي لنقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية، بحضور نخبة متميزة من المتحدثين المحليين والعالميين للمشاركة في كلمات رئيسية وجلسات حوارية وعدد من ورش العمل ونقاشات الطاولة المستديرة.

وتسعى هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال إقامة مؤتمر الأبحاث إلى الارتقاء بصناعة الأبحاث في القطاع، وإثراء المجتمع الباحث من الأكاديميين والممارسين والاحتفاء بدورهم وجهودهم البحثية محليًا وعالميًا.

فيما يهدف المؤتمر أيضًا إلى مشاركة آخر التطورات في مجال العمارة والتصميم، وتعزيز جوانب تعلم المنهجيات والتقنيات الحديثة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المؤتمر على تمكين تبادل المعرفة والأفكار بين الباحثين والقطاع الأكاديمي والممارسين من مختلف التخصصات، بهدف دعم التعاون والشراكات المستقبلية.

وتسعى النسخة الثانية من المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم إلى رفع جودة البرامج الأكاديمية في نفس القطاع من خلال تبني أفضل الممارسات التي تتفرد بها مجالات تعليم العمارة والتصميم، وتعزيز مستوى التنافسية في برامج التعليم العالي في تخصصات العمارة والتصميم على مستوى المملكة، بالإضافة إلى خلق مساحة مشتركة للأكاديميين لتبادل الخبرات والحوار ومستجدات المواضيع الراهنة عالميًا في مجال تعليم التصميم.

ويقام الحدث في العاصمة الرياض بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي(كافد)، حيث يبدأ مؤتمر الأبحاث يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر مارس 2024 ويستمر لمدة يومين، ثم يليه انطلاقة أولى أيام المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم في يوم الجمعة الموافق 8 من شهر مارس 2024 حتى يوم السبت 9 مارس