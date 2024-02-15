انت الأن تتابع خبر تمويل الأسرة من بنك التنمية حتي 100 الف ريال سعودي.. كيفية وشروط طلب القرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمويل الأسرة من بنك التنمية هو احد اشهر المنتجات التمولية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية والذي يعتبر من بين البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية، يبرز بنك التنمية الاجتماعية بتقديمه لمجموعة واسعة من الخدمات والبرامج التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة ومن هذه البرامج، وتمويل الأسرة الذي لفت انتباه الكثير من المواطنين والعملاء منذ ظهوره على منصة البنك وصفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي وهذا التمويل هو أحدث ما أطلقه البنك ضمن مجموعة من التمويلات الجديدة التي تشمل التمويل النقدي الذي يتميز بشروط ميسرة ومميزات متقدمة لجميع العملاء، بالإضافة إلى التمويلات الموسمية التي تحمل مميزات عديدة، وفيما يلي سنوضح ونشرح جميع المميزات المرتبطة بتمويل الأسرة الجديد، وكيفية الحصول عليه والتقديم له عبر الإنترنت باتباع الخطوات الصحيحة.

كيفية طلب تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

لقد نشر بنك التنمية الاجتماعية إعلانًا رسميًا عن تقديم تمويل للأسر المؤهلة وشمل الإعلان تفاصيل عن كيفية التقدم للتمويل ويمكن للمواطنين الذين يستوفون الشروط المطلوبة أن يتقدموا عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك .

النقر على خيارات الإعدادات.

اختيار خدمات التمويل من القائمة.

اختيار تمويل الأسرة كنوع من التمويل.

ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

تحديد المبلغ المطلوب من التمويل ومدة السداد.

الضغط على زر حفظ وإرسال الطلب، وسيتم الرد على الطلب والتواصل مع المتقدم من قبل البنك بعد مراجعته.

هذه هي الفقرة التي أعدت صياغتها لك:

بنك التنمية الاجتماعية يقدم خدمة التمويل للأسر التي تحتاج إلى دعم مالي ويحدد مجموعة من النقاط الأساسية التي يجب على المتقدمين الالتزام بها وهذه هي الشروط التي يجب مراعاتها:

لا يتجاوز المبلغ المطلوب من التمويل مائة ألف ريال سعودي.

تكون فترة السداد خمس سنوات مقسمة إلى أقساط شهرية.

لا توجد رسوم إدارية على طلب أو إيداع التمويل.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي يتم الإعفاء من السداد بشكل كامل.

يشترط أن يكون عمر المتقدم أقل من سبعين عاماً.

يشترط أن تتكون الأسرة من أكثر من فردان.

يشترط أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.

حساب نصيب الفرد في قرض الأسرة

يوضح بنك التنمية الاجتماعية طريقة احتساب نصيب كل فرد في قرض الأسرة على النحو التالي: