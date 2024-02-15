انت الأن تتابع خبر طريقة التسجيل في توطين طاقات 2024 .. والشروط المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر برنامج توطين الطاقات من المبادرات الرائدة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم وتشغيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب السعوديين والسعوديات، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال برنامج توطين الطاقات إلى توجيه الكفاءات الوطنية نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التوازن في سوق العمل.

طريقة التسجيل في توطين طاقات

قم بزيارة البوابة الوطنية للعمل طاقات.

في القائمة الرئيسية، اختر “التسجيل كباحث عن عمل”.

حدد نوع المستخدم (سعودي أو غير سعودي)، ثم أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، وتشمل:

رقم الهوية الوطنية للسعوديين، تاريخ الميلاد للسعوديين، مكان الميلاد للسعوديين، رقم الإقامة لغير السعوديين، تاريخ الولادة لغير السعوديين، رقم هوية الأم السعودية (إذا كان المتقدم غير سعودي ووالدته سعودية).

تحقق من هدف صندوق التنمية البشرية من المعلومات المدخلة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الجوال.

قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، قم بالموافقة على الشروط والأحكام المعلنة.

انقر على “التالي”، ثم أدخل رمز التحقق المرسل من قبل البوابة الوطنية للعمل.

بعد ذلك، تأكد من تحقق البوابة من المعلومات وقدم تأكيد البريد الإلكتروني.

سيصل رابط تفعيل الحساب إلى البريد الإلكتروني الذي قدمته.

انقر على الرابط لاستكمال عملية تأكيد البريد الإلكتروني.

ستظهر رسالة تفيد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح.

شروط التسجيل في توطين طاقات

للتأكد من تسجيلك في برنامج توطين طاقات، يجب عليك الالتزام بالشروط التالية: