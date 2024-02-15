كيف تُجدد استمارة سيارتك عن طريق أبشر

انت الأن تتابع خبر كيف تُجدد استمارة سيارتك عن طريق أبشروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعدّ منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين، حيث تُتيح لهم إنجاز العديد من المعاملات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مقار الإدارات الحكومية، ومن أهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر هي خدمة تجديد استمارة السيارة.

شروط تجديد استمارة السيارة عن طريق أبشر:

يجب أن يكون لديك حساب على منصة أبشر.

يجب أن تكون المركبة مسجلة باسمك.

يجب أن تكون جميع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة مسددة.

يجب أن يكون لدى المركبة تأمين ساري المفعول.

يجب أن تكون المركبة قد أجتازت الفحص الفني الدوري.

خطوات تجديد استمارة السيارة عن طريق أبشر:

1. الدخول إلى منصة أبشر:

قم بزيارة موقع أبشر الإلكتروني: https://www.absher.sa/.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

2. الوصول إلى خدمة تجديد استمارة السيارة:

اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “المرور”.

اختر “خدمات المركبات”.

اضغط على “تجديد استمارة المركبة”.

3. اختيار المركبة التي تريد تجديد استمارتها:

ستظهر لك قائمة بجميع المركبات المسجلة باسمك.

اختر المركبة التي تريد تجديد استمارتها.

4. مراجعة المعلومات:

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع معلومات المركبة.

تأكد من صحة المعلومات.

5. الدفع:

اختر طريقة الدفع التي تناسبك.

قم بدفع رسوم تجديد الاستمارة.

6. استلام تأكيد تجديد الاستمارة:

ستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تؤكد تجديد استمارة السيارة.

يمكنك طباعة تأكيد تجديد الاستمارة من خلال المنصة.

ملاحظات: