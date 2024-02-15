نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يطّلع على سير الدورات المهنية لمعيلات الطالبات في محافظة مأرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول على سير الدورات المهنية لمعيلات الطالبات، وذلك ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في اليمن، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وتعرف الفريق على معايير اختيار المستفيدات، والدورات المهنية التي روعي في اختيارها متطلبات سوق العمل، إضافة إلى المناهج التدريبية، وبرنامج التطبيق العملي.

كما اطّلع الفريق على منتجات المتدربات، وقصص نجاح عدد من المستفيدات من التدريب المهني، حيث يهدف التدريب إلى تزويد معيلات الطالبات بمهارات مهنية وحياتية تساعدهن على توفير مصدر دخل مستدام يسهم في مواصلة فتياتهن للتعليم.

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن من خلال توفير التجهيزات الأساسية لـ 21 مدرسة، وتقديم برامج تدريبية لتنمية قدرات 350 من المعلمين والموجهين، وتجهيز 64 من الفصول البديلة لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح، وتمكين 280 من معيلات الأسر وأولياء أمور الطالبات، وتنفيذ 14 حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم في اليمن وتعزيز قدراته