نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير عسير يطّلع على سير العمل في المشروعات التنموية بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، اليوم، في مكتبه بديوان الإمارة، معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، حيث اطلع سموه على المشروعات التنموية ومشروعات المشهد الحضري، وتطوير الوجهات السياحية، مشددًا على خدمة أهالي المنطقة وزوارها، وتقديم كافة الخدمات البلدية والتنموية وفق ما تحمله إستراتيجية المنطقة "قمم وشيم".

من جهة أخرى، استعرض سمو نائب أمير عسير، مهام لجنة حلول تحديات رجال الأعمال بالإمارة، التي وجه سمو أمير المنطقة بتشكيلها، لتذليل معوقات الاستثمار، كما اطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير إنجاز أعمال اللجنة، داعيًا إلى تقديم الدعم لتحقيق أهدافها ومهامها، متمنيًا للجميع التوفيق في أعمالهم