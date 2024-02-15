نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة الجوف تستعرض آفات النخيل ومكافحتها في ورشة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الغرفة التجارية بالجوف بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانيّة ومكافحتها، ورشة عمل بعنوان "الإدارة الكاملة لآفات النخيل".

وتضمنت الورشة لمحة عامة عن الآفات الزراعية التي تصيب النخيل ومسمياتها، ومسببات الآفات منها: نقل الفسائل بين المدن، وانتقال الآفات بالفسائل المصابة بالآفات، إضافة إلى لمحة عن كيفية الوقاية من آفات النخيل باستخدام تقنيات الرش، وأساليب عزل النخيل المصابة عن الحقول السليمة، وإسهامات المركز فيما يقدم من خدمات للقطاع الزراعي داخل منطقة الجوف ضمن جهوده في مختلف مناطق المملكة.

واستهدفت غرفة الجوف في هذه الورشة ملاك المشاريع الزراعية في زراعة النخيل، وصغار المزارعين، وأصحاب الحقول الزراعية؛ وذلك بهدف رفع الوعي في آفات النخيل ومكافحتها