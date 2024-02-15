نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري المحترفين.. الاتفاق يبدأ مشواره بعد التوقف بفوز مهم على الخليج بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فريق الخليج، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتقدم للاتفاق لاعبه الهولندي فينالدوم بهدف في الدقيقة 49، وثم عزز مهاجمه الإنجليزي ديماراي جراي تقدم الضيوف بهدف ثانٍ عند الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي رفع بها الاتفاق رصيده النقطي إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر