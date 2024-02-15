وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة كندا لدى المملكة بمناسبة يوم العلم الوطني لبلادها

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أحمد جودة - القاهرة - نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، اليوم حفل سفارة كندا لدى المملكة بمناسبة يوم العلم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير كندا لدى المملكة السيد جان فيليب لينتو، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة