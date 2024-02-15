الرباط تستضيف الدورة الـ 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت في العاصمة المغربية اليوم، أعمال الدورة الـ 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن 43 برلمانًا من بلدان الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.

ويناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات التي تستمر يومين، الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقضايا المناخ والبيئة والهجرة، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الأورو-متوسطي، إضافة إلى المصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعات العمل، قبل تسليم الرئاسة الدورية للجمعية لمجلس النواب الإسباني