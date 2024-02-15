نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكسب سباهان بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كسب فريق الهلال نظيره سباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان الإيرانية، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024.

افتتح التسجيل لاعب سباهان رامين رضائيان عند الدقيقة 37، ليعادل مالكوم دي أوليفيرا النتيجة في الدقيقة 57، وأضاف الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني بالدقيقة 94، وعبدالله الحمدان يحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 97.

ويلتقي الفريقان مجددًا في مواجهة الإياب لدور ثمن النهائي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض في الـ 22 من فبراير الجاري