نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقى ومعرض "المهنة والتوظيف" بجدة يكمل أجندته للجلسات الحوارية وسط استهداف أكثر من 1500 وظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف 2024، كافة أجندته للجلسات الحوارية، واستقبال مشاركات مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ للتنافس على استهداف أكثر من 1500 وظيفة إدارية وفنية وهندسية وميدانية؛ بهدف الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويما يخدم "أتمتة إيجاد الوظائف" وشغلها بالكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل.

وتركز أجندة المنتدى الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، خلال الفترة 18 - 20 فبراير الحالي، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز الشريك الأكاديمي، الذي يحمل شعار "التوطين من أجل الاستدامة"، على التوطين وأثره على الاستقرار المهني، وأساليب النجاح في الحياة العملية، للحياة العلمية، والالتحاق بفرص العمل المناسبة لقدرات الشباب من أبناء وبنات الوطن.

من جانبه أكد نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عادل أبو زناده، أن هذا التجمع الوظيفي الكبير يلعب دورًا في تقوية العلاقة بين جهات العمل ممثلة في القطاع الخاص والباحث عن العمل والذي يلعب دورًا في الإسهام في سد نقص الفرص الوظيفية في سوق العمل.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث سهيل بن بكر الطيار، أن تنظيم الملقى مبني على تطوير الموارد البشرية، وجعلها محرك رئيس في دفع عجلة التنمية الوطنية، وفق ما تتطلع له رؤية المملكة 2030 بأن تشارك مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مع الدولة في عملية التوظيف، منوهًا بمجهودات الجهات الراعية لهذا الملتقى.

يذكر أن ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف خصص جلساته الحوارية على بناء الهوية الشخصية والتطوير الذاتي المهني وتنمية القدرات والمهارات وصقلها بالتدريب والخبرات العملية وتعزيز الثقة بالنفس والاحترافية في مجال العمل إلى جانب وأساليب النجاح للحياة العملية ومفاهيم أنظمة العمل للمنشأة، والمساعدة في تحقيق النجاح في الحياة العملية وإدارة المنشأة بشكل فعال، وترسيخ الاستثمار في تطوير القدرات والمهارات المهنية