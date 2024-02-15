" المقامات الصوتية ".. دورة تدريبية في معهد الفنون التقليدية بجدة

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أحمد جودة - القاهرة - ينظم المعهد الملكي للفنون التقليدية في جدة التاريخية "البلد"، الأحد المقبل، دورة تدريبية عن المقامات الصوتية في الفنون التقليديّة بهدف الحفاظ على الموسيقى والفنون الأدائية والتراث الثقافي غير المادي للمملكة وتعزيز جهود دعم المواهب الشابة في مجال الفنون التقليدية.

وتقدم الدورة التدريبية فرصةً للمشاركين لاستكشاف فن المقامات الصوتية، والأسلوب المستخدم في صياغة الألحان وتركيبها، والتعرف على أنواع الموسيقى التقليديّة في المملكة، والعناصر الرئيسية لعلم الصوت، وماهية المقام الموسيقي، وكيفية تكوينه، ومعرفة المسافات الصوتية والأبعاد النغمية، وتأثيرها في تكوين المقام.

ودعا المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة جميع المهتمين بالمشاركة في هذه الورشة الفريدة من نوعها للتسجيل عبر الرابط التالي: https://trita.edu.sa/course-registration?course=423

