نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفن التشكيلي يستهوي زوّار فعاليات "حصاد البن 2024 " في الداير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهوى معرض "الفن التشكيلي" المُقام ضمن فعاليات "حصاد البن" في محافظة الداير، الزوّار عبر محاكاته الفنية لواقع المحافظة بين الطبيعة والقهوة، وذلك بساحة البن في المحافظة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي 2024، الذي يشرف على تنظيمه المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان بالشراكة مع إمارة المنطقة.

واطلع الزوّار على مختلف لوحات المعرض الذي يضم 40 لوحة تشكيلية لفنانين وفنانات من جميع محافظات المنطقة، جسدوا من خلال أعمالهم الفنية التراث والعادات والتقاليد الاجتماعية وارتباط الإنسان بالزراعة عمومًا وبشجرة البن خصوصًا، فضلًا عن الحياة الريفية وجمال الطبيعية الجبلية.

ويسعى المعرض لعرض إبداعات المشاركين الفنية أمام الجمهور، وتعزيز مواهبهم والتعريف بإسهاماتهم الفنية، ودورهم في حفظ الموروث الثقافي، عبر اللوحات الفنية التي تعتز بالقهوة كإرث ثقافي واجتماعي عريق