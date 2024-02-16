مؤتمر TEDx عكاظ ينطلق في محافظة الطائف غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق مؤتمر TEDx عكاظ غدًا في محافظة الطائف مع عوالم الابتكار والإبداع، وأفكار تستحق الانتشار، وقصص مُلهِمة محفّزة بمجالات متنوعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق إريديوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة سفراء رياديون الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدكتور فارس المالكي اكتمال التجهيزات اللازمة لإقامة المؤتمر بتنظيم من سفراء رياديون وتعاونية طويق، معبرًا عن سعادته بتنظيم المؤتمر واستضافة نخبة من المتحدثين لينقلوا تجارب ناجحة ومميزة لتصل إلى العالم وعبر منصة TED العالمية.

وثمّن الرئيس التنفيذي للمؤتمر جهود اللجان التنفيذية والمتطوعين المنظمين للكرنفال العالمي في الطائف.

من جهتها أوضحت رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق، نائب الرئيس التنفيذي للمؤتمر سعاد الموسى عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي في الطائف الذي يعكس نجاحات تعاونية طويق في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، منوهًا بتميز شركاء النجاح والرعاة المشاركين في المؤتمر، الذي قدموا أنواع المساندة لإقامة المؤتمر