انت الأن تتابع خبر توضيح هام من حساب المواطن بشأن سبب ظهور رسالة (غير مستحق للدعم)؟ و3 خطوات للاعتراض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برنامج حساب المواطن أحد برامج الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر الأشد فقرًا وأصحاب الداخل المتوسط والمنخفض، وحتي يحصل المواطنين على الدعم هناك العديد من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهذه الشروط تساعد وصول الدعم للأشخاص المستحقين للدعم، لذلك تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الأهلية كل شهر لمعرفة المستفيدين الذي يتم حصولهم على الاستحقاق، وفي حالة كان هناك خطأ في نتيجة الأهلية يمكن للمستفيد تقديم طلب اعتراض، وقد خصص البرنامج حساب رسمي من خلال منصة “إكس” عبر “العناية بالمستفيدين” للرد على جميع استفسارات المستفيدين.

متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيسي/ التابع؟

إذا كان المواطن مسجل جديد في برنامج حساب المواطن، وقد تم تقديم الطلب في البرنامج أو في حالة كان غير مؤهل للدورة السابقة، وتم قبول الاعتراض قبل الموعد المحدد وهو 10 من الشهر الميلادي سيقوم البرنامج بدراسة الأهلية في الدورة القادمة، وإذا تم أكتمل المتقدم الطلب وقبل الاعتراض بعد موعد 10 ميلادي سوف يتم أهلية المستفيد في الدورة التي بعدها.

ما هو سبب عدم استحقاقي للدعم (غير مستحق)؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستفيد لا يستطيع صرف الدعم ومن أهم هذه الأسباب كالتالي:

أن يكون دخل الأسرة يتجاوز عن الحد المانع من الدعم.

عدم أهلية أحد التابعين المسجلين أو تغير بتكوين الأسرة.

وللاطلاع على الحد المانع يمكن للمستفيدين استخدام الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية من حساب المواطن.

ما هي حالة الأهلية للمستفيدين الرئيسي/ التابع؟

إذا كان المتقدم يرغب في الاستعلام عن حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي وهو يكون التابع الأول، يمكنك عن طريق الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد، ثم الانتقال إلى دراسة الأهلية.

حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيسي أو التابع؟

يتيح برنامج حساب المواطن لللمستفيدين الاطلاع على حالة اعتراض الأهلية سواء للمستفيد أو للتابع عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار “دراسة الأهلية” ثم “اعتراضاتي”.

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/eEx1TymAqu

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكن للمواطنين المستوفي فيهم الشروط التسجيل في حساب المواطن، وذلك من خلال هذه الخطوات: