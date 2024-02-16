انت الأن تتابع خبر نظام حماية المبلغين والشهود .. بأمر من خادم الحرمين الشريفين قرار في منتهى الأهمية والنائب العام يوضح التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك معرفة نظام حماية المبلغين والشهود، حيث تم في اجتماع الأسبوع الحكومي الأخير، الذي عقد في العاصمة الرياض، مناقشة قضايا محلية وإقليمية بارزة، حيث أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن الموافقة على نظام جديد يستهدف حماية المبلغين والشهود، يهدف هذا القرار إلى تحفيز المجتمع على التصدي للفساد، وذلك عبر توفير حماية للمتورطين الذين يشعرون بالتردد نظرًا لخوفهم على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

تفاصيل عن نظام حماية المبلغين والشهود

تناولت هيئة مكافحة الفساد السعودية، في حديثها حول نظام حماية المبلغين والشهود، الإعلان عن تأسيس وحدات متخصصة في مكافحة قضايا الفساد، إضافةً إلى تقديم الحماية المناسبة للمبلغين والشهود، تقوم هذه الوحدات بتلقي الطلبات بسرية تامة، وتوفير حماية فعّالة للمبلغين والشهود، من خلال حماية هوياتهم وتقديم دعم متخصص لتقييم ومعالجة المخاطر بكفاءة عالية، خاصة في قضايا الجريمة.

الفئات المشمولة بنظام الحماية