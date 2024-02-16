انت الأن تتابع خبر نظام حماية المبلغين والشهود .. بأمر من خادم الحرمين الشريفين قرار في منتهى الأهمية والنائب العام يوضح التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يمكنك معرفة نظام حماية المبلغين والشهود، حيث تم في اجتماع الأسبوع الحكومي الأخير، الذي عقد في العاصمة الرياض، مناقشة قضايا محلية وإقليمية بارزة، حيث أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن الموافقة على نظام جديد يستهدف حماية المبلغين والشهود، يهدف هذا القرار إلى تحفيز المجتمع على التصدي للفساد، وذلك عبر توفير حماية للمتورطين الذين يشعرون بالتردد نظرًا لخوفهم على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
تفاصيل عن نظام حماية المبلغين والشهود
- تناولت هيئة مكافحة الفساد السعودية، في حديثها حول نظام حماية المبلغين والشهود، الإعلان عن تأسيس وحدات متخصصة في مكافحة قضايا الفساد، إضافةً إلى تقديم الحماية المناسبة للمبلغين والشهود، تقوم هذه الوحدات بتلقي الطلبات بسرية تامة، وتوفير حماية فعّالة للمبلغين والشهود، من خلال حماية هوياتهم وتقديم دعم متخصص لتقييم ومعالجة المخاطر بكفاءة عالية، خاصة في قضايا الجريمة.
الفئات المشمولة بنظام الحماية
- تُفعّل نظام حماية المبلغين والشهود عبر الحفاظ الكامل على سرية بيانات الشهود، المبلغين، وحتى الضحايا، بالتعامل السري والحفاظ على هويات الشهود، يمتد نطاق الحماية ليشمل الأهل، والأقارب، والممتلكات، وحتى مساكن الشهود، بهدف الحماية من أي اعتداء محتمل، يوفّر النظام أرقام طوارئ على مدار الساعة لتقديم المساعدة، وفقًا لتوجيهات وزير العدل التي تُنفّذ في الوحدات، يُعزز هذا النظام بتوفير مساعدات مالية عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث تُخصص ميزانية خاصة لتلبية هذا الغرض.