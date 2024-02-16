انت الأن تتابع خبر عبارات يوم التأسيس 2024.. أجمل ما قيل عن هذا اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوم التأسيس السعودي يشكل فرصة لإبراز الإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة على مدار السنوات، سواء في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، أو السياسية، ومن الجوانب البارزة لهذا اليوم هو النهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في جميع المجالات، والتي أسهمت في تحقيق التقدم والازدهار وتوفير الرفاهية لمواطنيها.

في هذا اليوم، في موعد يوم التأسيس 1445، يتوجه المواطنون والمقيمون في المملكة بالتهاني والتبريكات لقادة البلاد ولبعضهم البعض، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم.

وتقام مختلف الفعاليات والاحتفالات في مختلف مناطق المملكة، تعبيرًا عن الفرحة والاعتزاز بتاريخها العظيم وروح الوحدة والتلاحم بين أبنائها، وهذه بعض العبارات: