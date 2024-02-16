كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز 1445 وما هي شروط الحصول عليها ؟

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رياض - احمد صلاح - يُمكنك الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز، حيث قدمت وزارة الخارجية السعودية رابطًا خاصًا لهذا الغرض، بينما قامت الوزارة بتبسيط العملية بشكل كبير من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد، يمكنك الوصول إلى هذه الخدمة واستخدامها بسهولة عبر هاتفك المحمول، بزيارة الرابط المخصص للمنصة وتقديم البيانات الضرورية للاستعلام، في هذا السياق، سنتعرف على شروط وخدمات تأشيرة العمرة.

الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

للاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم الجواز، اتبع هذه الخطوات المميزة عبر منصة تأشيراتنا الإلكترونية.

يجب الذهاب إلي منصة أبشر الإلكتروني.

الإلكتروني. اختر نوع الاستعلام وقدّم رقم طلب التأشيرة.

قُم بإرفاق البيانات الشخصية في الحقول المخصصة.

أدخل رقم جواز سفرك بعد ذلك.

أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه أثناء التقديم.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي الخاص بك.

ثم انقر على أيقونة “استعلام”.

ثم ستظهر جميع البيانات المتعلقة بتأشيرة العمرة لك بسهولة.

شروط الحصول على تأشيرة عمرة 1445

لكي تحصل على تأشيرة لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية، يجب أن تلتزم بالشروط المميزة وفقًا لتحديد الجوازات السعودية.