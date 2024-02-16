انت الأن تتابع خبر استقبلها بسرعة .. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة أبو ظبي الرياضية 2024 من القنوات التي حققت نجاح ملحوظ وحصدت نسبة مشاهدة عالية وزادت جماهرية هذه القناة على مستوى العالم العربي علمًا بأن القناة تعرض على مدار الساعة البطولات المحلية والإقليمية، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية 2024 على النايل سات.

مع بداية العام الجديد 2024 تم تحديث التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية من أجل ضمان جودة البث العالية الصوت والصورة من أجل الحفاظ على الجودة المقدمة للمشاهدين، وإليكم بيانات التردد الجديد:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

إن كنت من مستخدمي القمر الصناعي عرب سات يمكنك الآن استقبال القناة عبر بيانات التردد التالي:

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\3.

تردد قناة أبو ظبي 3

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية

من السهل أن يتم استقبال قناة أبوظبي الرياضية لمختلف الأقمار الصناعية، من خلال إتباع الخطوات التالية على جهاز الاستقبال:

انقر على زر القائمة الموجود في الريموت الكونترول.

اختيار التثبيت اليدوي من القائمة التي ستظهر أمامك.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى التي منها التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على بحث وسوف تستمر عملية التحميل.

ثم يتم النقر على حفظ.

احرص الآن على استقبال قناة أبو ظبي الرياضية من أجل مشاهدة المباريات المحلية والإقليمية بجودة عالية.