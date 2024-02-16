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أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن: توضيح هام بشأن سبب ظهور رسالة (غير مستحق للدعم)؟ و3 خطوات للاعتراض، برنامج "حساب المواطن" هو أحد برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والأشد فقرًا.

يتطلب الحصول على الدعم في هذا البرنامج توافر العديد من الشروط والمعايير التي تحدد مستحقي الدعم. تقوم الوزارة بإعلان نتائج الأهلية شهريًا، لكي يعلم المواطنون المستفيدون من الدعم الذي يتقاضونه.

في حالة حدوث خطأ في نتيجة الأهلية، يحق للمستفيد تقديم طلب اعتراض. وتقدم الوزارة خدمة الرد على جميع استفسارات المستفيدين من خلال حساب رسمي مخصص على منصة "إكس" عبر "العناية بالمستفيدين".

متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيسي/ التابع؟

إذا كان المواطن مسجل جديد في برنامج حساب المواطن، وقد تم تقديم الطلب في البرنامج أو في حالة كان غير مؤهل للدورة السابقة، وتم قبول الاعتراض قبل الموعد المحدد وهو 10 من الشهر الميلادي سيقوم البرنامج بدراسة الأهلية في الدورة القادمة، وإذا تم أكتمل المتقدم الطلب وقبل الاعتراض بعد موعد 10 ميلادي سوف يتم أهلية المستفيد في الدورة التي بعدها.

حساب المواطن: توضيح هام بشأن سبب ظهور رسالة (غير مستحق للدعم)؟ و3 خطوات للاعتراض

ما هو سبب عدم استحقاقي للدعم (غير مستحق)؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستفيد لا يستطيع صرف الدعم ومن أهم هذه الأسباب كالتالي:

أن يكون دخل الأسرة يتجاوز عن الحد المانع من الدعم.

عدم أهلية أحد التابعين المسجلين أو تغير بتكوين الأسرة.

وللاطلاع على الحد المانع يمكن للمستفيدين استخدام الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية من حساب المواطن.

ما هي حالة الأهلية للمستفيدين الرئيسي/ التابع؟

إذا كان المتقدم يرغب في الاستعلام عن حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي وهو يكون التابع الأول، يمكنك عن طريق الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد، ثم الانتقال إلى دراسة الأهلية.

حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيسي أو التابع؟

يتيح برنامج حساب المواطن لللمستفيدين الاطلاع على حالة اعتراض الأهلية سواء للمستفيد أو للتابع عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار “دراسة الأهلية” ثم “اعتراضاتي”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكن للمواطنين المستوفي فيهم الشروط التسجيل في حساب المواطن، وذلك من خلال هذه الخطوات: