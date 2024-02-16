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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على شروط الحصول على 120 ألف تمويل العمل الحر دون كفيل بنك التنمية الاجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية يُعَدُّ أحد أبرز المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدِّم خدمات تمويل العمل الحر بهدف تمكين المواطنين وتعزيز جودة حياتهم ورفع مستوى دخلهم.

يُعتَبَر البنك رائدًا في توفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات والتمويلات المالية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم رواد الأعمال يشمل تشكيلة خدمات البنك تمويل العمل الحر بالإضافة إلى برنامج كنف للأرامل الذي يسهل الحصول على تمويل للباحثين عن العمل الذين يسعون لبدء مشروعاتهم التجارية الخاصة.

شروط تمويل العمل الحر

في السعودية يوفر بنك التنمية الاجتماعية قرضًا للعمل الحر للأشخاص الذين لا يجدون عملًا ولا يحتاجون إلى كفيل وللحصول على هذا القرض يجب أن تتوفر هذه الشروط في المتقدم:

أن يكون بحاجة إلى عمل حر يناسب مهاراته واهتماماته.

أن يكون مواطنًا سعوديًا ويحمل الهوية الوطنية.

أن يكون عمره ما بين 18 و65 سنة.



مميزات تمويل العمل الحر

بنك التنمية الاجتماعية يوفر لعملائه الذين يرغبون في تمويل العمل الحر فوائد عديدة، منها:

إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 120 ألف ريال سعودي.

إمكانية تقسيط التمويل على مدة تصل إلى 40 شهرًا بمبالغ شهرية.

الاستفادة من التمويل للعاطلين عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص.

سداد المبلغ المتبقي من التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر

إذا كنت ترغب في الحصول على قرض العاطلين من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، فعليك أولًا الحصول على وثيقة العمل الحر ويمكنك ذلك باتباع الخطوات الآتية:

ادخل إلى منصة العمل الحر.

قم بتنشيط حساب أبشر الخاص بك، أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك واحد بإدخال معلوماتك الشخصية والحصول على رمز التنشيط عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.

بعد تنشيط حسابك دخل إلى منصة العمل الحر واضغط على زر طلب وثيقة العمل الحر.

اختر القطاع والنشاط الذي تود ممارسته كعمل حر، من بين الخيارات المتاحة.

أرفق الوثائق المطلوبة، مثل الهوية الوطنية وشهادة عدم العمل وشهادة تؤكد قدرتك على العمل الحر من الجهات المعنية.

انتظر حتى يتم مراجعة طلبك وإصدار وثيقة العمل الحر في حالة الموافقة عليه.

بنك التنمية الاجتماعية يوفر خدمة مالية مهمة تسمى قرض العمل الحر، والتي تهدف إلى دعم الأشخاص الذين لا يجدون فرص عمل في تحقيق الاستقلالية ورفع مستوى معيشتهم وهذه الخدمة تمنح المواطنين في المملكة العربية السعودية إمكانية إنشاء مشاريع عمل جديدة والمشاركة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.