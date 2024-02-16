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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على كيفية تسجيل النساء العاطلات في برنامج حافز 1445،هام جدًا: تسجيل النساء العاطلات في برنامج حافز 1445 يتطلب اتباع خطوات محددة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة. فيما يلي شرح للشروط وخطوات التسجيل:

شروط تسجيل النساء العاطلات في برنامج حافز 1445

تم تحديد مجموعة من الشروط الضرورية لتسجيل النساء في برنامج حافز لعام 1445. يتعين على كل مواطنة تفحص هذه الشروط بعناية قبل التقديم عبر البرنامج الإلكتروني، تشمل هذه الشروط.

يجب أن يكون عمر المتقدمة في نطاق من عشرون عامًا على الأقل إلى ثلاثة وثلاثين عامًا كحد أقصى.

يجب أن تحمل المتقدمة جنسية سعودية.

يجب أن يكون لديها إقامة سارية في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون قد أكملت مراحل تعليمها بالكامل وحاصلة على مؤهل عالٍ.

يجب أن يمر ستون يومًا على تقديم طلب التسجيل دون مخالفة للشروط.

يجب أن تكون عاطلة عن العمل بشكل كامل وغير مشغولة في القطاعين العام والخاص.

يجب عدم وجود نشاط تجاري مسجل باسم المتقدمة في السجل التجاري.

يجب إثبات إمكانية العمل بشكل طبيعي دون عقبات صحية.

يجب عدم استفادتها من المعاش المخصص للمتقاعدين.

يجب عدم تواجدها في دور الإيواء أو دور رعاية لتكون مؤهلة للانضمام إلى برنامج حافز.

يتعين أن لا يتجاوز الراتب الذي تستحقه المتقدمة كل شهر مبلغ ألفي ريال سعودي.

خطوات تسجيل النساء بالسعودية في برنامج حافز 1445

يجب على المواطنة الوصول إلكترونيًا إلى الموقع المخصص طاقات من هنا .

. بعد ذلك، يجب عليها اختيار خيار “التسجيل الجديد” للدخول، ومن ثم تحديد البرامج المختلفة عبر القائمة المنسدلة بعنوان “برامجنا”.

ثم تختار المرأة بعد ذلك البرنامج المعني بحافز، حيث يتعين عليها النقر على خيار “التقديم”.

بعد ذلك، تقوم بمراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

المرحلة الأخيرة تتضمن تسجيل جميع المعلومات الشخصية بدقة، وبعد التأكد من صحتها، تنقر المتقدمة على خيار “التالي” لإكمال عملية التقديم.

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