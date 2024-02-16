فـي 7 أيام فقط.. وزارة الداخلية السعودية تعلن القبض على عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية وتبدأ بترحيلهم وابعادهم عن المملكة

انت الأن تتابع خبر فـي 7 أيام فقط.. وزارة الداخلية السعودية تعلن القبض على عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية وتبدأ بترحيلهم وابعادهم عن المملكةوالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في 7 أيام فقط.. الداخلية السعودية تعلن القبض على عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية وتبدأ بترحيلهم وابعادهم عن المملكة، حيث تبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن وتنظيم عمل الأجانب في المملكة، وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار حملة #وطن_بلا_مخالف التي أطلقتها وزارة الداخلية العام الماضي
من أجل تحقيق جميع أهداف رؤية المملكة 2030، وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الأيام السبع الماضية في مختلف مناطق المملكة، وسوف نستعرض معكم في هذا التقرير تفاصيل البيان الصادر عن الداخلية السعودية بهذا الشأن.
القبض على 18 ألف وافد
- قالت وزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 20 / 7 / 1445هـ؛ الموافق 01 / 02 / 2024م
- حتى 26 / 7 / 1445هـ؛ الموافق 07 / 02 / 2024م، أسفرت عن ضبط (18901) مخالف، منهم (11419) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4533) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2949) مخالفًا لنظام العمل.
- وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1051) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (145) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
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- وتم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
- وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (57253) وافداً مخالفًا، منهم (51881) رجلاً، و(5372) امرأة.
- وتمت إحالة (50258) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2297) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10443) مخالفًا.
- وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
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- وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.