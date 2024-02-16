فـي 7 أيام فقط.. وزارة الداخلية السعودية تعلن القبض على عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية وتبدأ بترحيلهم وابعادهم عن المملكة

انت الأن تتابع خبر فـي 7 أيام فقط.. وزارة الداخلية السعودية تعلن القبض على عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية وتبدأ بترحيلهم وابعادهم عن المملكةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في 7 أيام فقط.. الداخلية السعودية تعلن القبض على عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية وتبدأ بترحيلهم وابعادهم عن المملكة، حيث تبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن وتنظيم عمل الأجانب في المملكة، وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار حملة #وطن_بلا_مخالف التي أطلقتها وزارة الداخلية العام الماضي



من أجل تحقيق جميع أهداف رؤية المملكة 2030، وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الأيام السبع الماضية في مختلف مناطق المملكة، وسوف نستعرض معكم في هذا التقرير تفاصيل البيان الصادر عن الداخلية السعودية بهذا الشأن.

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