انت الأن تتابع خبر لن يناموا هذه الليلة.. قرار جديد صادم يسرق النوم من عيون المغتربين في السعودية.. ممنوع بتاتاً العمل في هذه المهنة ابتدءاً من اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الكاتب الصحفي محمد المرواني إلى إبعاد الوافدين عن مهنة التوصيل في المملكة العربية السعودية، باستثناء الذين يتم استقدامهم خصيصًا لهذه الغاية، وذلك في مقاله بعنوان “خدمة التوصيل.. إلى متى؟!” المنشور في صحيفة المدينة السعودية.

في هذا المقال، أشار المرواني إلى تأثير خدمة توصيل الطلبات على المجتمع السعودي، حيث أصبحت لا غنى عنها في كل بيت، ولكنه حذر من الآثار السلبية المحتملة على ميزانية الأسر وأمان المنازل وخصوصيات الحياة.

وشدد المرواني على ضرورة تقنين امتلاك السيارات لبعض المهن، بما في ذلك مهنة التوصيل، واستبعاد الوافدين عن هذه المهنة ما لم يتم استقدامهم خصيصًا لها.

وفي ختام مقاله، أكد المرواني على أهمية التحكم في هذا الجانب للحد من الازدحام في الشوارع والحفاظ على سلامة المجتمع.

رفض توطين مهنة التوصيل: بين الحقيقة والتحديات