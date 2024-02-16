انت الأن تتابع خبر متى موعد أجازة يوم التأسيس وكم عدد أيامها لجميع الأفراد بالمملكة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتفل عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية بقدوم يوم التأسيس، وهو من أفضل الاحتفالات بالمملكة، وهناك أيضا الاحتفال باليوم الوطني ولكنه في شهر سبتمبر، ولكن بعد أيام قليلة سيحتفل السعوديين والسعوديات بيوم تأسيس المملكة، وهو من أهم الاحتفالات التي تقام بالمملكة، وتتوافر عروض كبيرة وعديدة، وسوف تحصل على المناسب لك وتختار كل ما يصلح لك، وإذا كنت تبحث عن عروض يوم التأسيس، فهناك عروض عديدة للاحتفال بهذا اليوم، تقديرا لجميع الأفراد من الجهات المختصة بذلك، وإليك معرفة موعد أجازة يوم التأسيس، وعدد أيامها.

موعد أجازة اليوم الوطني للتأسيس

سيكون موعد إجازة يوم التأسيس 22 من فبراير 2024 م أي يتبقى على تلك الإجازة أيام بسيطة، ويحتفل جميع المواطنين بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية حيث يعتبر هذا اليوم واحد من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفى ويحتفل بها كل عام، حيث تغير الاسم من مملكة الحجاز والأراضي الحجازية لاسم المملكة السعودية، وموعد يوم التأسيس سيكون من يوم 22 فبراير وهو الموافق ل 12 من شعبان 1445 هـ، وسيحصل جميع الموظفين والعمال والطلاب على أجازة رسمية مدتها تصل إلى يوم واحد ثم تعود الأعمال ويعود الدوام الرسمي مرة أخرى في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، ولكنها ستكون لمدة 3 أيام، حيث أن بدايتها الخميس ولكن الجمعة والسبت سيوافق عطلة أسبوعية أخرى.

عروض يوم التأسيس

تأتي مجموعة كبيرة من العروض المتوفرة بالمملكة العربية السعودية في المملكة والتي يعلن عنها أغلب الأفراد في المملكة والشركات والبنوك، ووهناك احتفالات في هذا اليوم وتقديم عروض جبارة لخصومات تصل حتى 90% على وجبات الطعام والشراب، وأيضا عروض المجوهرات والعبايات والسيارات، وعروض على المفارش وفرش البيوت، وكل من يريد أن يحصل على أفضل العروض يمكنه في هذا اليوم أن يغتنم الفرصة ويحصل على كل ما يفيده.

الاحتفالات بيوم التأسيس