انت الأن تتابع خبر "ألحق قدم".. رابط التقديم لوظائف وزارة الحج والعمرة 1445| إليكم الشروط كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد رابط التقديم لوظائف الحج والعمرة 1445 من بين أكثر المواقع التي تشهد إقبال كثيف، من جانب المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما قالت وزارة الحج والعمرة بأنها ستفتح الباب أمام العديد من الوظائف التي تخدم الحجاج والمعتمرين في الفترة المقبلة، وعلى رأسها وظائف مراقب حج وعمرة وكذلك خدمة عملاء وغيرها.

وظائف الحج والعمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة بأنه قد فتحت باب التقدم على عدد من الوظائف التي ستعمل في خدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، مؤكدة بأن التقديم على تلك الوظائف قد بدأ من يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير ومن المتوقع بأن يستمر حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير.

وقد جاء وظائف الحج والعمرة التي تم الإعلان عنها في بيان الوزارة على هذا النحو التالي:

خدمة عملاء.

فني ميكانيكي.

مراقب حج وعمرة.

مهندسين.

سائقين.

رابط التقديم في وظائف الحج والعمرة 1445

كشف الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة عن بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لوظائف الحج والعمرة خلال العام الجاري، وهي أن يكون سعودي الجنسية وحاصل على الثانوية العامة أو مؤهل أعلى منها، وأن لا يقل عمره عن 22 عام ولا يزيد عن 45 عام، وكذلك يشترط بأن يتجاوز كافة الاختبارات الموضوعة من قبل اللجان المختصة.

وقالت الوزارة بأنه يمكن للذين تنطبق عليهم الشروط، التقديم في وظائف الحج والعمرة من خلال الرابط التالي: “من هنا“، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: