ما هو نظام حماية المبلغين والشهود في السعودية؟ وأبرز المعلومات عنه

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رياض - احمد صلاح - يسأل العديد من الأشخاص ما هو نظام حماية المبلغين والشهود في السعودية حيث وافق مجلس الوزراء في السعودية على نظام حماية جديد لهم، وتشمل كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حمايتهم وحماية ذويهم الذين قد يكونوا معرضين للخطر، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرف المزيد من المعلومات عن هذا النظام الجديد.

ما هو نظام حماية المبلغين والشهود؟

جاء نظام حماية المبلغين والشهود في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

يسمح للأشخاص بتقديم البلاغات عن المخالفات دون الخوف من الاعتداء أو التعسف أو الأذى.

يشجع المواطنين على القيام بتقديم بلاغات ضد جرائم الفساد.

يمكن للشهود والمبلغين المشاركة في تحقيق العدل دون وجود مخاطرة.

يعزز لدى الأشخاص الراحة والثقة عند الإبلاغ عن المخالفات والفساد.

ما يوفره نظام حماية الشهود والمبلغين

يوفر نظام الحماية للشهود والمبلغين عن المخالفات وقضايا الفساد ما يلي: