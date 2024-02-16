ما هو نظام حماية المبلغين والشهود في السعودية؟ وأبرز المعلومات عنه

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رياض - احمد صلاح - يسأل العديد من الأشخاص ما هو نظام حماية المبلغين والشهود في السعودية حيث وافق مجلس الوزراء في السعودية على نظام حماية جديد لهم، وتشمل كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حمايتهم وحماية ذويهم الذين قد يكونوا معرضين للخطر، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرف المزيد من المعلومات عن هذا النظام الجديد.
ما هو نظام حماية المبلغين والشهود؟
جاء نظام حماية المبلغين والشهود في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- يسمح للأشخاص بتقديم البلاغات عن المخالفات دون الخوف من الاعتداء أو التعسف أو الأذى.
- يشجع المواطنين على القيام بتقديم بلاغات ضد جرائم الفساد.
- يمكن للشهود والمبلغين المشاركة في تحقيق العدل دون وجود مخاطرة.
- يعزز لدى الأشخاص الراحة والثقة عند الإبلاغ عن المخالفات والفساد.
ما يوفره نظام حماية الشهود والمبلغين
يوفر نظام الحماية للشهود والمبلغين عن المخالفات وقضايا الفساد ما يلي:
- الحماية ضد إصدار أي قرارات تعسفية بالعمل الذي يعمل به الشاهد.
- الحماية من عدم صدور أية قرارات إدارية يكون من شأنها إضعاف موقف الشاهد القانوني.
- الحماية القانونية للمبلغ أو الشاهد في حالة عدم الإدانة للطرف الآخر في قضايا الفساد.
- إمكانية صرف مساعدات مالية للمبلغ أو الشاهد من خلال رئيس هيئة مكافحة جرائم الفساد.
- حماية الأقارب للشاهد حتى لا يكونوا عرضة للأذى بسبب إبلاغه وشاهدته على جرائم الفساد.
- توفير كل الضمانات لحماية الشاهد، وتقديم الإجراءات اللازمة لذلك، سواء في العمل أو غيره.
- ختامًا فإن معرفة ما هو نظام حماية المبلغين والشهود في السعودية يضمن للأشخاص القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد أو الجرائم الأخرى، حيث يوفر النظام الحماية الكاملة للشاهد ولذويه، وضمان عدم تعرضهم للخطر بسبب القيام بالإبلاغ عن الجرائم، وحمايتهم في مواقع عملهم.