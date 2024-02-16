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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على.. عروض كارفور السعودية بمناسبة يوم التاسيس

تعرف على.. عروض كارفور السعودية بمناسبة يوم التاسيس.. كارفور يتألق كواحد من أكبر سلاسل التجزئة على مستوى العالم، حيث يقدم تجربة شاملة للعملاء مع تشكيلة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، تعتبر عروض كارفور مناسبة استثنائية تمنح العملاء فرصة استثمارية للاستمتاع بتخفيضات مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات، يُعتبر التسوق في كارفور خيارًا ذكيًا حيث يمكن العثور على كل ما يحتاجه الشخص بأسعار تنافسية، سواء كانت بقالة يومية أو منتجات إلكترونية، ملابس، أو أدوات منزلية، تحظى عروض كارفور بشهرة كبيرة كفرصة للاستفادة من أفضل الصفقات في جميع الفئات.

عروض كارفور السعودية بمناسبة يوم التاسيس

تعرف على.. عروض كارفور السعودية بمناسبة يوم التاسيس

علي غرار عروض كافور مصر هناك عروض كارفور في المملكة العربية، والعروض المقدمة من كارفور السعودية في رمضان 2024 تستقطب الكثير من الأشخاص، حيث تقدم سلسلة المتاجر مجموعة فريدة من عروض وتخفيضات الترويج على مجموعة متنوعة من المنتجات في جميع الأقسام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتشمل هذه العروض المنتجات الغذائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، بالإضافة إلى عروض خاصة على منتجات الدواجن واللحوم والسمك والألبان ومشتقاتها مثل السمن والزبادي والجبن والعديد من المنتجات الأخرى. تتوفر هذه العروض طوال شهر رمضان الكريم، لتتاح الفرصة لجميع الأسر السعودية للاستفادة من أفضل العروض والتخفيضات الترويجية المناسبة لهم، وتشمل أيضًا عروض يوم التأسيس.

عروض كارفور

تتوفر عروض مذهلة في متجرنا حاليًا لدى فروع بيم وهي تشمل كالتالي:-

شاشة شارب بحجم 55 بوصة بسعر قبل الخصم يبلغ 20،000 جنيه، وبعد الخصم أصبح سعرها 19،400 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على شاشة تورنيدو بحجم 32 بوصة بسعر قبل الخصم 7،000 جنيه، وبعد الخصم أصبح سعرها 4،500 جنيه.

عرض رائع على غسالة الأطباق من بيكو، حيث كان سعرها قبل الخصم 23،700 جنيه، وبعد الخصم أصبح سعرها 21،700 جنيه.

يمكنك الاستفادة من عرض آخر على شاشة بحجم 43 بوصة من اتش، حيث كان سعرها قبل الخصم 12،000 جنيه، وبعد الخصم أصبح سعرها 9،000 جنيه.

لدينا عرض مميز على غسالة الأطباق من إل جي بسعة 8 كيلوجرامات، حيث كان سعرها قبل الخصم 31،600 جنيه، وبعد الخصم أصبح سعرها 27،000 جنيه.