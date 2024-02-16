انت الأن تتابع خبر كل ما تحتاج معرفته عن صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن في عام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستشتمل الدفعة 75 لشهر فبراير 2024 على الدعم الإضافي من حساب المواطن، وسيستمر هذا الدعم حتى نهاية العام الحالي بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما سيظل بإمكان المواطنين التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم.

الدعم الإضافي من حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن بعض المعلومات الجوهرية المتعلقة بالدعم الإضافي للفئة الحالية، وذلك استجابة لاستفسارٍ من أحد المستخدمين الذي يستعمل حسابه الرسمي على منصة إكس، تشتمل تلك المعلومات على إجمالي المبلغ المخصص للدعم الحالي، بالإضافة إلى المبلغ المضاف إلى الإستحقاق الأساسي، حيث يسمح للمستفيد بالاطلاع على قيمة استحقاق دعمه عن طريق إستخدام الحاسبة التقديرية الموجودة في برنامج حساب المواطن، علاوة على ذلك، يتيح للمستفيد الاطلاع أيضا على أسباب تخفيض الدفعة الحالية عن طريق الولوج إلى حسابه والانتقال إلى قائمة الدفعات المالية.

تمديد الدعم الإضافي 2024

تم تمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م بقرارات ملكية، مع توفير الدعم الإضافي لجميع المستفيدين، سيتم استمرار عملية التسجيل في البرنامج وتعديل الحد الأعلى للدعم ليصل إلى أسرة مؤلفة من ستة أفراد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل الحد المانع للاستحقاق بحيث يكون إجمالي الدخل الشهري للمستفيد وأسرته أقل من 20 ألف ريال، وسيتم تعديل حد التناقص ليتناسب مع الحد المانع للاستحقاق للدعم.

كم مبلغ الدعم الإضافي؟

سوف يتم تحديد المبلغ المستحق من الدعم الإضافي لجميع المستفيدين في البرنامج على النحو التالي:

لرب الأسرة سيتم صرف 720 ريال سعودي شهريًا كدعم إضافي بالإضافة إلى الدفعة الأساسية.

وسيتم صرف 360 ريال سعودي شهريًا كدعم إضافي لكل فرد يزيد عن سن الثامنة عشرة في البرنامج.

بينما سيحصل الأفراد الذين أقل من ثمانية عشر عامًا على 214 ريال سعودي كدعم إضافي.

الفئات المستهدفة من حساب المواطن

الفئات المستهدفة للدعم في برنامج حساب المواطن تشمل: